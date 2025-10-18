Siracusa, Foti: “strade piene di rattoppi”

“Da anni in diverse aree della città si assiste a una situazione che definire incresciosa è poco: strade dissestate, buche, avvallamenti e rattoppi approssimativi lasciati dalle ditte incaricate di intervenire sui sotto servizi”.

A dirlo è Alfredo Foti ex assessore comunale Urbanistica e Lavori Pubblici

“A seguito di lavori su reti idriche, fognarie, del gas , della rete elettrica o della fibra ottica, le arterie cittadine vengono puntualmente lasciate spesso per lunghissimo tempo in condizioni disastrose, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sul decoro cittadino. – dice – Ciò che desta maggiore indignazione è il silenzio o l’inerzia dell’amministrazione comunale, che dovrebbe vigilare sul corretto ripristino del manto stradale e pretendere il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle ditte esecutrici. Invece, la città si ritrova con intere vie trasformate in percorsi a ostacoli, pericolosi per automobilisti, motociclisti e pedoni.Non è tollerabile che chi interviene sulla sede stradale per interventi pubblici o privati che siano lascino il manto stradale in condizioni peggiori di come l’hanno trovato, ancora più inaccettabile è il comportamento di chi come l’amministrazione comunale dovrebbe intervenire per controllare ed eventualmente sanzionare.Il risultato è sotto gli occhi di tutti i cittadini strade devastate ed incuria. È tempo che qualcuno in capo all’amministrazione esiga controlli rigorosi, il rispetto delle regole ed il ripristino in tempi certi e rapidi e a regola d’arte del manto stradale.”