Siracusa, Foti su bretella Targia: “Serve intervento strutturale, non bastano i rattoppi”

Politica · Viabilità

La bretella di Targia torna al centro del dibattito sulla manutenzione delle infrastrutture cittadine. A sollevare la questione è Alfredo Foti, ex assessore comunale ai Lavori pubblici, che ha denunciato le condizioni del manto stradale, chiedendo all’amministrazione un intervento urgente.

Foti ha ricordato come l’infrastruttura fosse stata realizzata durante il suo mandato per rispondere a esigenze di protezione civile e migliorare i collegamenti tra la zona industriale, il porto e la viabilità a nord della città. L’obiettivo era anche quello di alleggerire il traffico sulla SP 77 e nelle aree di Belvedere ed Epipoli.

“Non era un’opera di facciata, ma un’infrastruttura indispensabile e funzionale, pensata per durare nel tempo”, ha sottolineato l’ex assessore, ricordando gli interventi realizzati all’epoca, tra cui il nuovo manto stradale, i guardrail, l’illuminazione e la segnaletica.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Oggi, secondo Foti, la situazione sarebbe profondamente cambiata. Il manto presenta diversi tratti deteriorati e fessurazioni che, a suo avviso, sarebbero riconducibili anche alla mancata manutenzione del sottofondo e alla presenza di infiltrazioni d’acqua non adeguatamente contrastate.

L’ex assessore evidenzia inoltre il ruolo strategico della bretella, utilizzata quotidianamente da lavoratori, pendolari e mezzi pesanti diretti verso Augusta, la zona industriale e il centro di Siracusa. Una condizione che, secondo Foti, rende necessario un intervento non più rinviabile.

“Non basta più un rattoppo. Serve un intervento strutturale”, ha affermato, contestando anche il ricorso alle condizioni climatiche e all’intensità del traffico come spiegazioni del deterioramento della strada. “La differenza la fa la manutenzione programmata”.

Da qui la richiesta all’attuale amministrazione comunale di effettuare un sopralluogo tecnico immediato, accompagnato da una relazione sullo stato del manto stradale e del sottofondo, e di predisporre un cronoprogramma degli interventi necessari, a partire dalla scarifica e dalla successiva bitumatura.

“La bretella di Targia non è di chi l’ha costruita. È di tutti i siracusani”, ha concluso Foti, chiedendo che venga restituita alla sua piena funzionalità.