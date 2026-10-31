Siracusa, fotovoltaico del Tribunale: il Comune punta a vendere l’energia

Attualità · 161mila euro l’anno

Doveva rappresentare una risorsa energetica per le scuole di Siracusa, ma negli anni è diventato protagonista di una lunga serie di problemi tecnici e amministrativi. Adesso, per l’impianto fotovoltaico installato sulle pensiline del parcheggio del Tribunale, il Comune sceglie una nuova strada: vendere l’energia elettrica prodotta e trasformarla in un’entrata per le casse comunali.

La decisione è contenuta in una determina dirigenziale con la quale viene approvato un avviso pubblico per individuare operatori economici interessati alla gestione e alla commercializzazione dell’energia. L’impianto, di proprietà comunale, ha una potenza nominale di 811,44 kWp, è installato sulle pensiline del parcheggio del Palazzo di Giustizia e sono stati ultimati gli ennesimi interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica finalizzati al ripristino della piena funzionalità produttiva dell’impianto.

Un passaggio significativo, considerando le difficoltà che negli anni hanno accompagnato il progetto e che hanno più volte riportato la vicenda al centro dell’attenzione pubblica. La scelta dell’amministrazione è ora quella di immettere l’elettricità prodotta nella rete nazionale, affidandone la gestione commerciale a un operatore qualificato, titolare di un contratto di dispacciamento con Terna.

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Le previsioni economiche contenute nella determina indicano entrate annue per il Comune comprese tra 105mila e 161mila euro, a seconda dell’andamento del prezzo dell’energia sul mercato. Più precisamente, con un prezzo di 80 euro per megawattora il ricavo stimato è di 105mila euro; salirebbe a 133mila euro con un prezzo di 100 euro e raggiungerebbe i 161mila euro nell’ipotesi di 120 euro per megawattora. Le simulazioni considerano un compenso annuo di circa 7mila euro, oltre Iva, per l’operatore incaricato.

L’affidamento previsto avrà una durata di 24 mesi, con possibilità di proroga per ulteriori due anni. La selezione avverrà privilegiando l’offerta che garantirà il maggior corrispettivo economico al Comune. Per il momento, tuttavia, non si tratta di un’aggiudicazione: la determina approva soltanto l’indagine di mercato, finalizzata a raccogliere le manifestazioni d’interesse degli operatori.

Resta aperta una questione che accompagna l’impianto fin dalla sua realizzazione: che fine ha fatto l’obiettivo originario di utilizzare l’energia prodotta a beneficio delle scuole siracusane? Il nuovo provvedimento non affronta direttamente questo aspetto e non specifica se le entrate derivanti dalla vendita dell’elettricità saranno destinate agli edifici scolastici oppure confluiranno nelle risorse generali dell’ente.

Dopo anni di difficoltà, dunque, l’amministrazione prova a valorizzare economicamente l’impianto. Ma sarà necessario verificare non soltanto l’effettiva produzione e i ricavi, bensì anche se e in quale misura il progetto riuscirà finalmente a generare i benefici pubblici per i quali era stato concepito.