Siracusa, Fp Cgil denuncia l’inerzia dell’amministrazione comunale: “serve riscontro immediato su progressioni, produttività e fabbisogno di personale”

L’Amministrazione Comunale di Siracusa è nel mirino della Fp Cgil per la persistente presunta inerzia su alcune fondamentali questioni legate al personale dipendente, che da tempo penalizzano i lavoratori dell’Ente. A parlare sono il segretario Generale Fp Cgil, Josè Sudano, il Coordinatore Fp Cgil Siracusa, Matteo Latina, e gli Rsu Fp Cgildel Comune di Siracusa, che esprimono il loro disappunto per il grave silenzio dell’Amministrazione riguardo a temi cruciali come le progressioni orizzontali, la produttività e il fabbisogno di personale.

“La situazione è diventata insostenibile – affermano –. È ormai evidente che l’Amministrazione ha perso di vista il rispetto per i propri dipendenti, mantenendo un atteggiamento di chiusura e ignorando completamente le legittime richieste di risposte concrete. La produttività relativa all’ultima annualità doveva essere liquidata già a giugno, ma ad oggi non c’è traccia dei pagamenti né alcuna comunicazione ufficiale in merito. Questo è un comportamento che non possiamo più tollerare”.

La Fp Cgil sottolinea inoltre il grave blocco delle progressioni orizzontali, che da tempo aspettano un aggiornamento. Le procedure sono ferme senza alcuna informazione sull’iter in corso o sugli esiti delle stesse. “Il continuo rinvio di queste procedure – aggiungono – è un danno enorme per i lavoratori che meritano non solo riconoscimenti economici, ma anche opportunità di crescita professionale. La mancata valorizzazione delle professionalità interne sta minando il morale dei dipendenti e l’efficienza stessa dell’Ente”.

Anche gli rsu Fp Cgil del Comune di Siracusa si sono espressi con fermezza, uniti nell’appello a una risposta immediata e concreta da parte dell’Amministrazione. Anna Pugliara, Marinella Sessa, Giovanni Barrera, Francesco Genovese, Emanuele Leone, Carmelo Pugliara e Giorgio Zito chiedono una convocazione urgente di un incontro con il Dirigente delle Risorse Umane e il Direttore Generale del Comune, al fine di chiarire la situazione e stabilire una data certa per l’avvio delle procedure di progressione e la liquidazione della produttività.

“I lavoratori dell’Ente – dichiarano – meritano rispetto e risposte concrete, non un ulteriore silenzio da parte dell’Amministrazione. La dignità del lavoro e il rispetto delle leggi devono prevalere. Non possiamo più attendere. Se la situazione dovesse persistere, saremo costretti a proclamare lo stato di agitazione del personale e a intraprendere iniziative di mobilitazione sindacale”.