Siracusa, Francesco Annino eletto presidente nazionale di Cna Agricoltura

Un importante riconoscimento per il territorio aretuseo arriva dal mondo dell’agricoltura: Francesco Annino, dirigente territoriale e presidente del settore Agricoltura della Cna Siracusa, è stato nominato presidente nazionale del comparto agricolo della Confederazione per il prossimo quadriennio.

La nomina rappresenta non solo un traguardo personale per Annino ma anche un’occasione di crescita per le imprese agricole siciliane e siracusane, che avranno un rappresentante ai vertici nazionali della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

“La Cna è la casa delle nostre imprese – le prime parole di Annino -: inizieremo un periodo di ascolto e conoscenza delle esigenze dei nostri associati per calibrare al meglio le attività future, con l’obiettivo di accompagnare i nostri agricoltori con una visione fatta di progetti, impegno e responsabilità. Con umiltà, determinazione e spirito di servizio mi impegno a lavorare al loro fianco, certo che la forza del nostro lavoro sarà sempre la comunità che costruiremo insieme”.

La CNA Siracusa ha accolto con orgoglio la notizia, esprimendo a Francesco Annino “il massimo supporto e la più sincera fiducia” per il nuovo incarico. “L’elezione di Francesco Annino rappresenta un prestigioso traguardo non solo per le sue indubbie qualità, ma per l’intero sistema CNA Siracusa – commentano la Presidente provinciale Rosanna Magnano e il Segretario Gianpaolo Miceli – Siamo certi che saprà rappresentare al meglio le istanze di un settore strategico come quello agricolo a livello nazionale, portando con sé la concretezza e la passione del nostro territorio. A lui vanno i nostri più sentiti complimenti e il massimo supporto per questo importante e meritato incarico”.