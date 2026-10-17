Siracusa, Francesco d’Assisi a 800 anni dalla morte: Sylvian Piron presenta la biografia

Cultura · chiesa di San Pietro

Ottocento anni dopo la sua morte, Francesco d’Assisi parla ancora al mondo di oggi. Se ne discuterà a Siracusa giovedì 22 ottobre alle 18, nella chiesa di San Pietro, in via San Pietro 18, in Ortigia. Lo Studio teologico “San Paolo” di Catania presenterà “Francesco e i suoi fratelli. Una biografia” (Sellerio), alla presenza dell’autore, Sylvain Piron, docente all’École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

L’incontro sarà introdotto da padre Rosario Lo Bello, docente di Storia della teologia allo Studio teologico “San Paolo”, e moderato dalla scrittrice Mila Caldarella.

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Il santo di tutti

Ogni epoca ha visto in Francesco un riflesso delle proprie speranze e delle proprie contraddizioni, e la sua figura si è prestata a moltissime letture diverse. È forse l’unico santo cristiano davvero universale: in lui si riconoscono tradizioni spirituali diverse, e il suo esempio parla anche a chi non crede.

In un tempo segnato da guerre, devastazione dell’ambiente, consumi eccessivi e avidità finanziaria, il suo messaggio torna con forza ancora maggiore: la pace, l’umiltà, il distacco dai beni materiali, l’amore per gli alberi e per gli animali, il rispetto per ogni creatura.

Non solo un saggio storico

Il libro di Piron non è soltanto una ricostruzione storica. È anche un invito a riflettere su quanto la proposta di Francesco sia attuale in un mondo che ha perso l’incanto. Ripercorrere la sua vita, i suoi scritti e l’eco che hanno avuto non allontana dal presente: anzi, fa sentire il bisogno che oggi nascano tanti nuovi movimenti simili al suo.

L’incontro sarà un confronto su Francesco come uomo e come santo, una figura spirituale d’avanguardia che non si è mai separata dalla vita di tutti i giorni.