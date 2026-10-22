Siracusa, Francesco Italia replica alle accuse: “Non sono il riferimento di alcun sistema”

Attualità · Consiglio comunale

“Io non sono il riferimento di alcun sistema e lo dimostrerò nelle sedi opportune”. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, rompe il silenzio e interviene in Consiglio comunale dopo le misure cautelari eseguite il 14 ottobre nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge, tra gli altri, un tecnico del Comune e un consigliere comunale già assessore. Un intervento nel quale il primo cittadino respinge le ricostruzioni che lo indicherebbero come riferimento politico di un presunto “comitato d’affari”, esclude le dimissioni e annuncia una serie di verifiche sull’attività amministrativa.

Italia ha spiegato di avere scelto di riferire prima all’aula, rinviando una conferenza stampa. “Riferire a voi, eletti come me, significa riferire alla città, a viso aperto”, ha detto, precisando di non voler entrare nel merito degli atti d’indagine, che il Comune non possiede, ma di attenersi alle notizie pubblicate dai giornali.

Il sindaco ha ricordato di avere ricevuto diversi mesi fa una proroga delle indagini a suo carico, sottolineando che nei suoi confronti non sono state adottate misure cautelari né disposti sequestri. “Una proroga di indagine è un atto che apre una verifica e a quella verifica mi sottopongo con il massimo rispetto per chi la conduce. Sono pronto a rendere conto non solo al Consiglio, ma anche alla magistratura”, ha affermato.

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Al centro della replica c’è la ricostruzione dell’inchiesta, che secondo quanto riportato dalla stampa ipotizzerebbe un sistema in grado di orientare alcune gare in cambio di denaro e voti. Italia ha contestato la rappresentazione della propria posizione, sostenendo che gli elementi che lo riguardano, per quanto emerso sui giornali, si baserebbero su dichiarazioni di terzi.

“Nessuna cronaca riporta una conversazione in cui io prometto qualcosa o consegno denaro a quel gruppo”, ha dichiarato il sindaco, aggiungendo che, secondo le ricostruzioni pubblicate, alcuni appartenenti al presunto sistema si sarebbero lamentati di non avere ottenuto nulla da lui e che nelle vicende in cui viene citato non sarebbero state assegnate le procedure contestate.

Italia ha affrontato anche la posizione dell’assessora Conci Carbone, destinataria di una misura cautelare e da lui descritta come il proprio “braccio destro”. Il primo cittadino ha ribadito la necessità di rispettare la presunzione di innocenza, senza negare il rapporto politico che li lega.

“La vicinanza non la nego, sarebbe vile farlo. L’ho scelta io nella Giunta e nelle liste, per due volte”, ha detto, distinguendo il rapporto personale e politico dalle responsabilità che dovranno essere eventualmente accertate nelle sedi competenti.

Il sindaco ha riconosciuto che le ipotesi relative a procedure amministrative piegate a interessi personali chiamano in causa anche la responsabilità dell’ente e di chi lo governa. Per questo ha annunciato una serie di iniziative già avviate dopo gli arresti.

Tra queste, la piena collaborazione con la Procura europea, una verifica interna affidata al segretario generale sugli atti nei quali è intervenuto il dipendente coinvolto e sugli affidamenti e appalti dal 2021 che hanno interessato le ditte coinvolte nell’inchiesta. Italia ha inoltre riferito della rotazione del dipendente, della revoca dell’incarico a Dell’Aira e del rafforzamento dei controlli sugli affidamenti sotto soglia, ambito nel quale, secondo l’ipotesi investigativa, si sarebbe sviluppato il presunto sistema.

Il Comune valuterà inoltre, attraverso l’Avvocatura e il segretario generale, le iniziative da intraprendere a tutela dell’ente, compresa la costituzione di parte civile.

“Se qualcuno ha piegato le procedure a fini personali, se ne assumerà le responsabilità”, ha affermato il sindaco, precisando che le verifiche dovranno fare chiarezza sulle eventuali irregolarità.

Sul progetto dell’ostello per i lavoratori stagionali di Cassibile, Italia ha preso le distanze dalle presunte anomalie nelle procedure, rimandando alla magistratura ogni valutazione, ma ha rivendicato la finalità sociale dell’intervento, realizzato con il coinvolgimento del Ministero dell’Interno, della Prefettura e della Regione per offrire condizioni dignitose ai lavoratori impiegati nelle campagne.

“I dipendenti di questo ente sono 600 e non si può processare un ente per il comportamento infedele di uno”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervento, Italia ha chiarito anche le ragioni che lo hanno portato a chiedere le dimissioni agli assessori della giunta. La decisione, ha spiegato, è arrivata dopo l’approvazione di atti ritenuti necessari per non perdere finanziamenti superiori a 2 milioni di euro.

“Me ne assumo la responsabilità”, ha detto, ringraziando gli assessori per avere accolto la richiesta senza resistenze e la coalizione per il sostegno all’amministrazione. Per l’assessore Porto, che si trova all’estero, la formalizzazione delle dimissioni dovrà avvenire successivamente.

Italia ha riferito anche delle dimissioni presentate da un componente del proprio ufficio di gabinetto, gesto del quale ha preso atto, precisando però di avere chiesto a Coppa di restare in carica. Del collaboratore ha ricordato il percorso al suo fianco dal 2015 e il lavoro svolto durante la vicenda del cosiddetto Sistema Siracusa, anche nei rapporti con la Commissione parlamentare antimafia e l’Anac.

Il sindaco ha quindi indicato nella maggioranza consiliare il riferimento per la formazione della nuova Giunta. “A chi ha condiviso con me questi anni chiedo di guardare gli atti e non i titoli di giornale. Se c’è fiducia, si governa fino in fondo. Altrimenti non costringerò nessuno e mi rimetterò al voto”.

Italia ha respinto le richieste di dimissioni rivoltegli in questi giorni, sostenendo che una proroga delle indagini non possa essere equiparata a una condanna.

“Non credo di potermi dimettere per una proroga di indagine, perché farlo vorrebbe dire che una proroga vale una condanna. Il principio per cui una proroga non è una condanna non l’ho inventato io, ma è nella Costituzione. Il garantismo non può essere una geometria che cambia in base al partito. O vale per tutti o non vale per nessuno. Chiedo che oggi valga anche per me”, ha dichiarato.

Nel richiamare la stagione di Mani Pulite, il sindaco ha ricordato il clima di quegli anni, i suicidi e le contestazioni rivolte a Bettino Craxi. Da qui l’appello a maggioranza e opposizione a mantenere distinta la dimensione penale, affidata alla magistratura, da quella politico-amministrativa, sulla quale l’amministrazione è chiamata a rispondere.

Italia ha infine annunciato che tornerà in Consiglio per riferire sugli esiti delle verifiche interne. Ha ringraziato le persone che gli hanno manifestato solidarietà, anche al di fuori del proprio schieramento politico, concludendo con un passaggio personale sulla vicenda: “Mi sta dando la possibilità di vivere un funerale da vivo, potendo osservare il cordoglio vero da quello di facciata, la vicinanza e la lontananza”.

Un’ultima stoccata è stata rivolta ai protagonisti politici tornati a intervenire nel dibattito dopo l’esplosione del caso. “Grazie a loro ho avuto chiaro, a più di 30 anni di distanza, cosa siano la dignità e l’onore, ma soprattutto chi ero, chi sono e chi non vorrò mai diventare”.