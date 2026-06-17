Siracusa, Fratelli d’Italia all’attacco di Grande Sicilia: “Basta acrobazie, la coerenza non è un optional”

Non si placa la tensione nel centrodestra siracusano. Con una nota congiunta, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, insieme ai consiglieri comunali Paolo Romano e Paolo Cavallaro, ha replicato duramente alle recenti dichiarazioni di Enzo Vinciullo, commissario di Grande Sicilia. Quello che FdI definisce un «classico atto di accusa» servirebbe, secondo i firmatari, solo a distrarre l’opinione pubblica dai problemi interni al movimento di Vinciullo.

Il punto centrale della critica riguarda la presunta ambiguità politica di Grande Sicilia. Gli esponenti di Fratelli d’Italia ricordano come i consiglieri del movimento di Vinciullo siano stati eletti nelle file del centrodestra a sostegno del candidato Messina, per poi «saltare agilmente dall’altra parte della barricata» al ballottaggio, favorendo la vittoria dell’attuale sindaco Francesco Italia attraverso presunti accordi sottobanco con il centrosinistra.

«Non si può essere governo e opposizione allo stesso tempo», incalzano Coletta, Romano e Cavallaro, sottolineando il paradosso di un gruppo che siede in maggioranza ma si lamenta della sporcizia cittadina o delle scuole fatiscenti. Secondo FdI, la responsabilità di tali disservizi ricade proprio su chi sostiene quotidianamente la giunta in Consiglio Comunale.

«Noi conquistiamo i voti, altri cercano poltrone»

La replica di Fratelli d’Italia punta molto sulla differenza di visione politica. Mentre Grande Sicilia viene descritta come un «contenitore in cerca d’identità» guidato da una «bussola impazzita che punta sempre verso la poltrona più comoda», il partito della Meloni rivendica una coerenza radicata nel territorio.

A sostegno di questa tesi, i dirigenti di FdI citano i numeri: una rappresentanza amministrativa diffusa in tutti i comuni della provincia e l’elezione di due Consiglieri Provinciali nelle ultime consultazioni. Un risultato che, a loro dire, ha «sparigliato i conti proprio di Grande Sicilia» e che non deriva da accordi di palazzo ma dal lavoro dei militanti.

L’appello alla chiarezza

Per Coletta e i consiglieri comunali, se davvero si vuole unire il centrodestra, è necessario smettere di accusare gli altri di essere «divisivi» e fare chiarezza sulle proprie posizioni.

«La coerenza si misura nel voto in Consiglio Comunale», conclude la nota, evidenziando come il silenzio di Grande Sicilia su questo fronte sia «assordante», così come lo sarebbe il rumore dei loro continui spostamenti politici ogni volta che si profila una poltrona vacante. Il vero collante di una coalizione, ricordano i meloniani, non può che essere il rispetto per l’elettore