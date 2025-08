Siracusa, Fratelli d’Italia boccia le variazioni di bilancio: “senza visione, respinte le nostre proposte”

Fratelli d’Italia esprime forti critiche nei confronti della variazione di bilancio approvata ieri dal Consiglio comunale di Siracusa. Il gruppo consiliare, guidato da Paolo Cavallaro, sottolinea l’assenza di una strategia chiara da parte dell’Amministrazione Italia, definendo l’azione di governo “miope” e distante dai reali bisogni della cittadinanza.

“Nei bilanci dell’amministrazione Italia non vediamo una visione lungimirante per la città – spiega Cavallaro – ma interventi sparsi, privi di coerenza e lontani dalle priorità di cui Siracusa ha bisogno: viabilità, parcheggi, igiene urbana, lotta all’evasione, verde pubblico, manutenzione scolastica, prevenzione incendi e protezione civile”.





Durante la seduta consiliare, Fratelli d’Italia aveva presentato una serie di emendamenti, che però sono stati respinti dalla maggioranza. Tra questi: interventi urgenti di manutenzione dei bagni pubblici, giudicati in condizioni “indecorose”; il finanziamento della progettazione dei marciapiedi in viale Scala Greca e viale Epipoli, ritenuti prioritari per la sicurezza pedonale; la manutenzione delle piste ciclabili, come misura tampone in attesa di una loro complessiva riprogettazione.

“Proposte semplici, concrete, ispirate al buon senso – commenta il capogruppo – ma sistematicamente respinte, con motivazioni vaghe. Da un lato si chiede collaborazione, dall’altro si alza un muro davanti a ogni contributo dell’opposizione”.

Fratelli d’Italia ha scelto la via dell’astensione, sia sulla delibera di variazione di bilancio che sulla sua immediata esecutività, assieme ad altri sette consiglieri di minoranza.

“Non intendiamo renderci partecipi in alcun modo di un’azione amministrativa che riteniamo fallimentare e lontana dalle esigenze dei siracusani – afferma Cavallaro – Continueremo ad essere un’alternativa seria e responsabile a questo governo cittadino”.