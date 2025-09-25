Siracusa, Fratelli d’Italia chiede risposte urgenti all’Amministrazione: interrogazioni in vista del prossimo question time

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si prepara a presentare una serie di interrogazioni durante il prossimo question time del 29 settembre, con l’obiettivo di sollecitare l’Amministrazione comunale a rispondere a una serie di problematiche sollevate dai cittadini e rilevate dai consiglieri.

“Il nostro impegno non si ferma – dichiarano i consiglieri Paolo Cavallaro e Paolo Romano – Con queste interrogazioni vogliamo che l’Amministrazione prenda atto delle segnalazioni che arrivano dai cittadini e affronti le criticità prima che si trasformino in emergenze”.

Tra le principali interrogazioni, il gruppo di Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione di fornire una risposta definitiva riguardo a un enorme accumulo di materiale su un terreno di circa 10.000 metri quadrati tra via Foti e via Achille Adorno. Dopo un sopralluogo promesso dalla polizia ambientale, il gruppo sollecita risposte concrete sulla questione, poiché le richieste precedenti sono rimaste senza riscontro. La denuncia riguarda l’accumulo di rifiuti e materiali, che ha trasformato il terreno in una piccola collinetta, creando non solo un problema ambientale, ma anche una possibile situazione di pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Un’altra interrogazione riguarda il cimitero comunale, per il quale i consiglieri chiedono un bilancio preciso delle somme incassate per i servizi cimiteriali e di quanto sia stato speso per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Il gruppo chiede inoltre chiarimenti sulla gestione futura del cimitero, con l’obiettivo di garantirne sicurezza e decoro.

L’Amministrazione è chiamata anche a rispondere su personale e risorse del Corpo di Polizia Municipale. In particolare, si richiedono informazioni sul numero di agenti, le mansioni affidate, l’uso dei mezzi a disposizione e i risultati della sperimentazione del taser. Si chiedono inoltre dettagli su alcoltest e dragometri, nonché sul numero di contravvenzioni elevate per violazioni al Codice della Strada e ai regolamenti comunali.

Una delle interrogazioni più urgenti riguarda l’area dell’ex Tribunale, che è stata invasa da rifiuti e erbacce. Il gruppo chiede all’Amministrazione se e quando verrà effettuata la pulizia e se sono previsti progetti di valorizzazione per l’area, che attualmente versa in una situazione di abbandono.

Infine, i consiglieri chiedono conto dello stato di abbandono di via Toscano e delle strade limitrofe, che sono invase da erbacce, rifiuti, baracche abusive e posteggiatori abusivi. Il problema è stato già oggetto di plurime richieste e sollecitazioni, anche attraverso una mozione approvata in consiglio comunale, ma ancora senza risposta. L’assenza di pali di illuminazione pubblica e targhe toponomastiche contribuisce a rendere la situazione ancora più problematica.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che l’Amministrazione rispetti le decisioni prese dal Consiglio Comunale, che rappresenta i cittadini – ha dichiarato Cavallaro – Non possiamo continuare a vedere atti di indirizzo approvati e poi sistematicamente disattesi. È ora di avere risposte concrete e tempestive”.