Siracusa, Fratelli d’Italia: “Il centrodestra voti compatto la sfiducia a Italia”

Politica · CONSIGLIO COMUNALE

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La seduta del Consiglio comunale del 18 novembre, quando sarà discussa la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, rappresenta per il centrodestra siracusano un’occasione per ritrovare l’unità e aprire una nuova stagione politica per la città. È l’appello lanciato da Paolo Romano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Paolo Cavallaro, capogruppo del partito in Consiglio comunale, che chiedono alle forze politiche dell’area di sostenere compattamente la mozione.

In una nota congiunta, i due esponenti definiscono quello attuale “uno dei momenti più bui e tristi degli ultimi quarant’anni” per Siracusa, con un rapporto tra cittadini e istituzioni che, a loro giudizio, risulta profondamente indebolito. La sfiducia, sostengono, non dovrebbe essere letta soltanto come un passaggio amministrativo o una contrapposizione tra schieramenti, ma come la possibilità di voltare pagina e restituire alla città una prospettiva politica nuova.

“Votare la sfiducia al sindaco Italia significa assumersi la responsabilità di aprire una nuova stagione politica per Siracusa“, scrivono Romano e Cavallaro. “Non farlo significherebbe, invece, assumersi una responsabilità altrettanto grande nei confronti della città e della sua lunga e gloriosa storia“.

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Al centro dell’appello anche la ricomposizione del centrodestra, con un riferimento esplicito all’Mpa, oggi parte della maggioranza che sostiene il sindaco Italia. Un voto favorevole alla mozione da parte del movimento, secondo i due rappresentanti di Fratelli d’Italia, costituirebbe un passaggio politico importante per ricondurlo “all’interno della sua naturale area di appartenenza, quella del centrodestra“, che in passato aveva sostenuto un progetto alternativo alla guida della città.

Romano e Cavallaro escludono la possibilità di rinvii o ulteriori passaggi interlocutori. “Il 18 novembre – aggiungono – non possono esserci alibi, giustificazioni di sorta, rinvii, tavoli di concertazione o dichiarazioni che rischino di trasformarsi nell’ennesimo tentativo di prendere tempo“.

Nel mirino anche eventuali assenze strategiche, abbandoni dell’aula o altre forme di sottrazione al voto. I cittadini, sostengono i due esponenti di FdI, hanno diritto di sapere con chiarezza chi intenda davvero cambiare pagina e chi voglia invece continuare a sostenere l’attuale amministrazione.

“La vera unità del centrodestra non si costruisce con le dichiarazioni, con gli incontri o con le promesse, ma attraverso scelte politiche coerenti e condivise. E oggi la scelta più importante è una sola: votare compatti la mozione di sfiducia al sindaco Italia“, concludono i due esponenti di Fratelli d’Italia, richiamando tutte le forze politiche alla responsabilità in vista della seduta del Consiglio comunale.