Siracusa, Fratelli d’Italia presenta interrogazione sul degrado di Viale dei Lidi: “Situazione non più tollerabile”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Siracusa ha presentato un’interrogazione consiliare a risposta scritta e orale per chiedere chiarimenti sullo stato di degrado della località balneare di Fontane Bianche e sull’assenza di interventi strutturali, in particolare lungo Viale dei Lidi, principale arteria della frazione turistica.

L’interrogazione, firmata dai consiglieri comunali Paolo Romano e Paolo Cavallaro, punta i riflettori sulle condizioni della località, storicamente una delle mete turistiche più importanti del territorio siracusano e considerata in passato una delle principali vetrine balneari della città.

Secondo quanto evidenziato nel documento, negli anni Fontane Bianche avrebbe subito “un progressivo deterioramento delle infrastrutture e dei servizi essenziali”, senza una programmazione organica di riqualificazione urbana. Nel mirino soprattutto Viale dei Lidi, descritto come “asse centrale e principale biglietto da visita della località”, oggi caratterizzato da “manto stradale dissestato, segnaletica carente, marciapiedi impraticabili o inesistenti e condizioni di grave abbandono di arredo urbano, illuminazione e verde pubblico”.

I consiglieri parlano di disagi quotidiani per residenti, villeggianti e operatori economici, oltre che di un danno d’immagine per Siracusa: “Appare incomprensibile – si legge nell’atto – come una delle località balneari più rinomate del territorio continui da anni a non ricevere investimenti adeguati”.

Attraverso l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede al sindaco e all’assessore competente di chiarire: quali interventi siano stati realizzati o programmati negli ultimi anni; se esista un piano organico di riqualificazione urbana per Fontane Bianche; quali risorse economiche siano state stanziate o si intendano reperire; quali siano i tempi previsti per l’avvio degli interventi; se l’amministrazione ritenga compatibile con la vocazione turistica della città l’attuale stato della frazione.

Il gruppo consiliare ha infine chiesto una risposta urgente in aula.