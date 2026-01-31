Siracusa, Fratelli d’Italia riunisce il coordinamento cittadino e definisce le linee per la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia

In data 30 Gennaio si è riunito, presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia, il coordinamento cittadino del partito. All’incontro hanno preso parte il Coordinatore Provinciale Salvo Coletta, l’On. Luca Cannata e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Siracusa.

Nel corso della riunione sono state affrontate numerose tematiche di rilievo per il territorio cittadino, con un confronto ampio e costruttivo sulle principali criticità e sulle prospettive di sviluppo per Siracusa. Particolare attenzione è stata dedicata all’organizzazione politica e alle iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi.

Nel dettaglio, il coordinamento ha definito le linee programmatiche e organizzative in vista della campagna referendaria sulla riforma della Giustizia, in programma nei giorni 22 e 23 marzo 2026. Fratelli d’Italia Siracusa sarà impegnata attivamente sul territorio con una serie di incontri informativi e momenti di confronto rivolti a cittadini, iscritti e simpatizzanti.

Tra le iniziative in calendario è prevista l’organizzazione di un evento di grande rilievo, che vedrà la partecipazione di esponenti nazionali del Comitato per il SÌ, a conferma dell’importanza strategica che il partito attribuisce a questo appuntamento referendario e alla necessità di informare correttamente l’opinione pubblica sui contenuti della riforma.

Il coordinamento cittadino ribadisce il proprio impegno a lavorare con determinazione, unità e spirito di servizio per il bene della città e per il rafforzamento dell’azione politica di Fratelli d’Italia sul territorio siracusano.