Siracusa, fugge dopo un incidente stradale in corso Gelone: denunciato 83enne

Cronaca · Carabinieri

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà per lesioni, fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, un 83enne, originario di Floridia ma residente a Siracusa.

Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri a seguito del sinistro stradale, hanno consentito di risalire all’uomo che, il 20 settembre, in corso Gelone, alla guida della propria autovettura, aveva investito un 54enne che si trovava a bordo del proprio motoveicolo, dandosi alla fuga e omettendo di prestare soccorso.