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Cronaca Carabinieri

Siracusa, fugge dopo un incidente stradale in corso Gelone: denunciato 83enne

di Ottavio Gintoli ·
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Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato in stato di libertà per lesioni, fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, un 83enne, originario di Floridia ma residente a Siracusa.

Le tempestive attività investigative poste in essere dai Carabinieri a seguito del sinistro stradale, hanno consentito di risalire all’uomo che, il 20 settembre, in corso Gelone, alla guida della propria autovettura, aveva investito un 54enne che si trovava a bordo del proprio motoveicolo, dandosi alla fuga e omettendo di prestare soccorso.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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