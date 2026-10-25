Siracusa, fuochi d’artificio in via Malta, chiesti sicurezza e controlli

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore, Graziano Zerillo, su quanto accaduto in via Malta a Siracusa.

“Fuochi d’artificio in piena via Malta davanti l’urban center e la telecamera della corsia preferenziale. A mezzanotte un gruppo di ragazzi ha pensato di festeggiare un compleanno fregandosene delle regole di civiltà e sicurezza. I fuochi d’artficio non solo hanno svegliato (tramortendo) il vicinato a piano terra e nei primi piani, ma hanno rappresentato un pericolo d’incendio sulle facciate.

Tutti i residenti si chiedono dove siano i controlli, questo è anche centro storico e luogo di aggregazione e movida incontrollata. Vi prego di segnalare una situazione che va avanti da troppo tempo e che permane inascoltata”.