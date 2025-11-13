Siracusa, fuochi d’artificio non autorizzati: denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato un 40enne per accensioni ed esplosioni pericolose.

L’uomo, con precedenti penali e di polizia, è stato sorpreso in via Vanvitelli mentre accendeva, senza le dovute autorizzazioni, una batteria di fuochi d’artificio.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di interrompere l’attività pericolosa e di mettere in sicurezza l’area, evitando possibili conseguenze per l’incolumità pubblica.