Siracusa, fuori casa ma era ai domiciliari: arrestato

I controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso dei predisposti controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno arrestato un 57enne per evasione.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che dal mese di giugno era sottoposto agli arresti domiciliari, mercoledì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.


