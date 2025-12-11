Ultime news

La nota

Siracusa fuori dal Cda della Sac. Stefio chiede la convocazione urgente del Consiglio del Libero consorzio di Siracusa

"Siracusa non può essere relegata ai margini da scelte prese altrove e senza dialogo"

“Esprimo profonda indignazione per la decisione di escludere la Provincia di Siracusa dal nuovo Consiglio di Amministrazione della SAC S.p.A., società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, infrastrutture fondamentali per la mobilità e lo sviluppo economico dell’intera Sicilia orientale. La nostra provincia, che rappresenta uno dei territori più dinamici e strategici dell’isola in termini di industria, turismo, cultura e attrattività intemazionale, viene ancora una volta tenuta fuori dalle stanze in cui si decide il futuro dei servizi di cui i nostri cittadini e le nostre imprese usufruiscono ogni giorno. È una scelta scellerata e che definisco senza esitazioni politicamente miope, istituzionalmente irrispettosa e territorialmente discriminatoria“. Il sindaco di Carlentini e consigliere provinciale Giuseppe Stefio ha scritto al presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, chiedendo la convocazione urgente del Consiglio a causa dell’esclusione di Siracusa dal CdA della Sac, ritenuto un atto politico grave e inaccettabile.

“L’assenza di Siracusa nel CdA della SAC non è un dettaglio tecnico né un semplice esito di equilibri interni – sottolinea – è il sintomo di una gestione che penalizza chi dovrebbe essere invece ascoltato, ignorando il contributo che Siracusa porta – e continua a portare – allo sviluppo dell’intero sistema aeroportuale. Quando la politica della nostra provincia contava riuscivamo ad esprimere il Presidente o il Vice Presidente della Sac. Oggi, invece, il nostro territorio, che rappresenta il 25% delle quote societarie, viene inopinatamente tenuto fuori dal CdA. Per quanto sopra premesso, con un forte sentimento.di appartenenza alla comunità siracusana, mortificato da una politica nana, affogante e prevaricatrice chiedo al Presidente del Libero Consorzio la convocazione urgente del Consiglio provinciale in seduta aperta, con invito alla deputazione regionale e nazionale, alle associazioni di categoria nonché ai sindacati, per condividere unitariamente ogni azione utile al fine di restituire dignità istituzionale e sociale alla nostra provincia. Abbiamo la necessità ed il dovere di capire quali sono stati i motivi dell’esclusione del Libero Consorzio di Siracusa e se sono da attribuire all’inadeguatezza del profilo professionale proposto o a una logica di mera spartizione di poltrone all’interno del perimetro delle forze politiche di Governo. Siracusa non può essere relegata ai margini da scelte prese altrove e senza dialogo. Come Consigliere Provinciale continuerò a denunciare ogni tentativo di escludere il nostro territorio da opportunità di sviluppo e a vigilare affinché i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini della provincia di Siracusa vengano finalmente messi al centro dell’agenda politica regionale e nazionale”.


