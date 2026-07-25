Siracusa, furti di carburante ai danni di un’impresa edile: bloccato un uomo

Cronaca · vigilanza

Nella notte scorsa, intorno all’1.30, le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Securitas, impegnate nel servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso in flagranza di reato un uomo responsabile del furto di carburante ai danni dell’impresa edile Sindoni.

Il soggetto, dopo diversi tentativi messi in atto nei giorni scorsi, è stato bloccato mentre prelevava il carburante dagli automezzi parcheggiati all’interno dell’azienda. Immediata la chiamata al 112, che ha fatto intervenire sul posto una volante della Polizia: l’uomo è stato quindi consegnato agli agenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Un episodio che conferma l’importanza della vigilanza privata a presidio del territorio, in particolare a supporto delle attività commerciali e imprenditoriali che richiedono il servizio di controllo, garantendo così un’azione di costante prevenzione.