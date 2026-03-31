Siracusa, furti di rame: colonnine elettriche fuori uso in città

Colonnine di ricarica per auto elettriche danneggiate in diversi punti di Siracusa. Nei giorni scorsi sono stati trovati numerosi impianti con i cavi tagliati, presumibilmente per il furto del rame.

Un fenomeno che non riguarda solo il capoluogo aretuseo: episodi analoghi si sono registrati anche a Palermo, Ragusa e Catania.

Il furto di rame è infatti un problema diffuso da tempo, che colpisce reti elettriche, impianti pubblici e infrastrutture, e che negli ultimi mesi sembra essersi esteso anche alle colonnine di ricarica.

Secondo quanto emerso, negli ultimi tempi si stanno registrando diversi episodi di questo tipo. Enel ha già presentato denuncia, mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e ripristinare il servizio.