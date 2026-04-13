Siracusa, furti in Ortigia: denunciate due persone

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno intensificato le attività preventive e repressive contro i reati predatori denunciando in stato di libertà per furto aggravato due siracusani, di cui uno pregiudicato.

In particolare, attraverso l’analisi delle informazioni fornite da alcuni cittadini e dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire la dinamica di tre furti commessi tra marzo e aprile in danno di un esercizio commerciale, un cantiere edile e un’abitazione, identificando i due responsabili.

Un 46enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si è reso responsabile di due furti commessi in Ortigia rispettivamente, la notte tra il 24 e il 25 marzo, in un’abitazione, quando, mediante la forzatura della porta d’ingresso, si introduceva rubando un monopattino, un pc portatile e preziosi e, il 6 aprile, in danno di un albergo di via Tommaso Gargallo dove asportava i contanti contenuti nel registratore di cassa.

Un 37enne è stato invece identificato dai Carabinieri di Ortigia quale autore di un furto di materiale edile commesso la notte tra il 13 e il 14 marzo in danno di un cantiere di via Salomone.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.