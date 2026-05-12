Siracusa, furti nei supermercati e alla Cittadella dello Sport: 5 persone denunciate

Nei giorni scorsi si sono registrati alcuni episodi di furti perpetrati in edifici pubblici e supermercati che hanno destato l’attenzione dell’opinione pubblica locale. Dalla disamina delle telecamere di videosorveglianza cittadina e private, gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa sono riusciti ad individuare e identificate 4 uomini ed una donna accusati, a vario titolo, di aver perpetrato svariati furti all’interno di alcuni supermercati di Siracusa e alla cittadella dello sport. In specie, due uomini e la donna, in più occasioni, hanno rubato dei generi alimentari per un importo considerevole.

Gli altri due uomini identificati e denunciati, nei giorni scorsi, dopo aver forzato alcuni accessi agli uffici dell’impianto sportivo della cittadella, hanno asportato il denaro contenuto nelle macchinette erogatrici di alimenti e bevande, arrecando danni alle strutture maggiori del contante rubato.