Siracusa, furto aggravato in un B&B di Ortigia: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno identificato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato un pregiudicato 46enne di Siracusa.

Le attività, tempestivamente avviate dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal titolare di una struttura ricettiva, hanno consentito, attraverso l’analisi dei video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, di ricostruire la dinamica di un furto commesso il 7 aprile in danno di un b&b di via Francesco Crispi, identificando il responsabile.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.