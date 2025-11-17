Siracusa, furto alla Cittadella dello Sport: rubate le monete dei distributori

Furto nella notte alla Cittadella dello Sport di Siracusa, dove ignoti si sono introdotti all’interno della struttura forzando i distributori automatici di bevande e snack. I ladri sono riusciti a portare via solo le monetine contenute nelle macchinette: un bottino di circa 15 euro.

Per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore sicurezza, il Comune sta provvedendo a installare un impianto di videosorveglianza collegato a un sistema d’allarme. Prevista anche una torre faro con accensione automatica, che si attiverà in caso di intrusione rilevata dai sensori.