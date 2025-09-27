Siracusa, furto con scasso in un ristorante di Ortigia

Notte movimentata nel centro storico di Ortigia, dove un ristorante di via dei Santi Coronati poco prima delle 4 del mattino è stato preso di mira da un ladro solitario. L’uomo, con il volto coperto da un cappuccio, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del locale mentre metteva a segno un furto con scasso.

Dalle immagini si vede chiaramente il malvivente forzare e distruggere la vetrina d’ingresso per introdursi all’interno del ristorante. Una volta dentro, ha rovistato rapidamente tra gli ambienti e, non trovando denaro nel registratore di cassa, ha deciso di portare via diversi oggetti: alcune bottiglie di vino, una bicicletta elettrica e persino una testa di moro.

L’amara scoperta è stata fatta dai titolari del ristorante al momento dell’apertura. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per raccogliere elementi utili all’identificazione del responsabile e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato, sono in corso: si lavora sulle immagini di videosorveglianza e su eventuali ulteriori telecamere presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare l’autore del colpo.