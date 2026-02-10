Siracusa, furto dei cestini gettacarte a Ortigia: la dura denuncia di Grienti

A Siracusa, nel cuore di Ortigia, nelle ultime ore diversi cestini gettacarte sono stati rubati dalle strade del centro storico. A denunciare pubblicamente l’accaduto è Raffaele Grienti, delegato del sindaco per il quartiere Ortigia.

Lo sfogo sui social

Con un post dai toni duri e diretti, Grienti ha espresso tutta la sua amarezza per quanto sta accadendo, mettendo per un attimo da parte il ruolo istituzionale:

“Lasciate che per un attimo metta da parte il savoir faire che il mio ruolo impone, scusate ma non riesco più ad avere pazienza e a trattenere il mio enorme disappunto. Vi sentite furbi a fare scomparire i cestini gettacarte? “Viriti ca nun siti spetti”, siete solo dei ladri, dei vigliacchi, dei vandali, delle persone indegne che così facendo fate solo del male al quartiere, alla città e ai vostri stessi concittadini”

Secondo quanto segnalato, i furti riguardano diverse aree del centro storico, tra cui: via Logoteta, via Ruggero Settimo, via Cavour, via Maestranza, piazza Federico di Svevia

Il delegato del sindaco ha ribadito che continuerà a segnalare ogni episodio, lanciando un appello alle autorità competenti: “Io continuerò a segnalare, ma questa storia deve finire. Spero che chi di dovere possa finalmente beccare e punire il colpevole o i colpevoli, chiunque siano”