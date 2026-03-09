Siracusa, furto di articoli di abbigliamento: arrestate madre e figlia

I Carabinieri della Stazione di Belvedere hanno arrestato due donne di 59 e di 29 anni per furto aggravato di articoli di abbigliamento.

Le due donne, madre e figlia, sono state fermate dai Carabinieri mentre si allontanavano dal centro commerciale dove, poco prima, avevano rubato capi di abbigliamento previa effrazione dei dispositivi antitaccheggio. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

Le due donne, già sottoposte rispettivamente alla detenzione domiciliare con permesso orario e all’affidamento in prova ai servizi sociali, sono state associate alla Casa Circondariale “Piazza Lanza” di Catania.