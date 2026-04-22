Siracusa, furto di carburante dai camper dell’ASP: denunciati due uomini

I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa hanno denunciato due uomini di 44 anni con l’accusa di furto aggravato.
Secondo quanto ricostruito dai militari, i due, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, avrebbero rubato del gasolio prelevandolo da due camper in uso all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa.
Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi utili per risalire ai presunti responsabili, che sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria competente.
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