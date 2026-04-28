Siracusa, furto in un esercizio commerciale: individuato grazie al DNA e denunciato

Aveva perpetrato un furto in un esercizio commerciale della città ed è stato individuato e denunciato per furto aggravato un giovane di ventisei anni.

Il ventiseienne lasciava sul posto una traccia biologica che veniva isolata dai poliziotti della Polizia Scientifica intervenuti sul posto successivamente all’intervento degli agenti delle Volanti.

Il ladro, che nella circostanza ha agito di notte, nonostante avesse usato tutte le precauzioni del caso, è stato tradito dalla traccia del suo DNA che non è sfuggito ai poliziotti della Polizia Scientifica a seguito del sopralluogo effettuato dopo l’intervento dei colleghi delle Volanti.

Interrogando la banca dati nazionale si è arrivati all’individuazione del giovane che al termine dell’istruttoria svolta dagli agenti dell’Ufficio trattazione pratiche di polizia giudiziaria delle Volanti è stato denunciato per furto aggravato.