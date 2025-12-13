Siracusa, furto nella notte in un locale di via Reno: ladro in fuga con l’incasso

Un furto è stato messo a segno nella notte a Siracusa, poco dopo le 3.30, ai danni di un locale di via Reno.

Secondo quanto ricostruito, le immagini del sistema di videosorveglianza hanno ripreso un uomo mentre sfonda la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale e si introduce all’interno. Dopo pochi istanti è scattato l’allarme, costringendo il ladro ad agire rapidamente: l’uomo è rimasto nel locale solo alcuni minuti, riuscendo comunque a portare via l’incasso.

Presentata denuncia alla Polizia di Stato