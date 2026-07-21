Siracusa, Futuro Nazionale sulla sicurezza in Borgata: “servono interventi immediati”

Politica · Maggiori controlli

Sicurezza alla Borgata: il Comitato Siracusa 227 di Futuro Nazionale chiede interventi immediati. Questa mattina nella sede del Comitato Siracusa 227 di Futuro Nazionale, si sono riuniti gli iscritti ed ex appartenenti alle Forze di Polizia Tony Cavallaro, Antonino Gagliardi, Angelo Guglielmucci e Giuseppe Zafarana per affrontare il tema della sicurezza urbana a Siracusa, con particolare riferimento alla situazione di Piazza Santa Lucia e del quartiere Borgata.

Nel corso dell’incontro è emersa una forte preoccupazione per i numerosi episodi di violenza, risse, aggressioni e degrado che, secondo le segnalazioni raccolte da residenti, commercianti e gestori di strutture ricettive, stanno interessando la zona. In particolare, viene denunciata la presenza, soprattutto nelle ore serali, di gruppi di persone – tra cui cittadini stranieri – che, secondo quanto riferito, stazionano abitualmente nella piazza con comportamenti molesti, spesso riconducibili all’abuso di alcol, creando un diffuso senso di insicurezza.

“È inaccettabile – dichiarano i componenti del Comitato – che un quartiere storico e simbolo della città venga progressivamente abbandonato al degrado. Le famiglie hanno paura di uscire la sera, gli operatori economici denunciano un costante calo della vivibilità e i turisti si trovano a soggiornare in un contesto che non rende giustizia all’immagine di Siracusa, nonostante l’ottimo lavoro svolto dalle forze dell’ordine presenti sul territorio“.

Per il Comitato Siracusa 227, il problema non può più essere ignorato né affrontato con interventi sporadici. “Occorre un piano straordinario di controllo del territorio, una presenza stabile delle Forze dell’Ordine nelle aree più sensibili, il contrasto all’illegalità diffusa, alla prostituzione e a ogni forma di criminalità che mortifica un quartiere ricco di storia e cultura.”

Il Comitato annuncia che nei prossimi giorni chiederà un incontro ufficiale con il Questore di Siracusa e con il Sindaco, con l’obiettivo di presentare una serie di proposte operative per restituire sicurezza, decoro e legalità alla Borgata.

“La sicurezza dei cittadini non ha colore politico ed è il primo dovere delle istituzioni – conclude il comitato 227 di Futuro Nazionale -. Siracusa merita risposte concrete e immediate. Non permetteremo che interi quartieri vengano lasciati nell’abbandono. Continueremo a dare voce ai residenti e a pretendere interventi efficaci, affinché la Borgata torni ad essere un luogo sicuro e vivibile per chi ci abita, per chi vi lavora e per i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra città.”