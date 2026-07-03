Siracusa, Gaetano Ambrogio consigliere della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca

Il siracusano Gaetano Ambrogio è stato nominato consigliere della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca. Si tratta della prima volta che un commercialista della provincia di Siracusa assume tale incarico all’interno dell’Organismo nazionale.

La designazione di Gaetano Ambrogio completa un percorso ordinistico iniziato oltre 30 anni fa che ha visto il professionista siracusano ricoprire per 18 anni la carica di Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Siracusa, oltre che del CUP provinciale e della Conferenza degli Ordini dei Commercialisti della Sicilia.

L’ufficializzazione della nomina è giunta a Roma dalla sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piazza della Repubblica direttamente dal Presidente nazionale Prof. Elbano de Nuccio che, tra l’altro, ha voluto sottolineare l’importanza della Fondazione Nazionale Commercialisti Ricerca per la produzione di “una mole significativa di documenti di elevata qualità scientifica su tutte le principali materie inerenti la nostra professione” e quanto si sia accreditata nel corso degli anni come “punto di riferimento non solo per i colleghi ma anche per tutti gli stakeholder della categoria”.

“Assumo questo prestigioso incarico scientifico nazionale – dichiara il neo consigliere – con la stessa filosofia che ha accompagnato il mio percorso istituzionale locale e regionale, ispirata all’ascolto dei Colleghi, alla condivisione delle scelte e ad una visione strategica della professione”.