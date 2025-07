Siracusa, gara asili nido. Esperia 2000 e Sirio: “sentenza Tar sarà impugnata, altre decisioni tutte a noi favorevoli”

“La sentenza del Tar Sicilia – Catania, cui fa riferimento l’articolo del 23 luglio scorso, dal titolo “Siracusa, gara asili nido sotto esame: il Tar dà ragione ad Amanthea”, non costituisce giudicato ma sarà oggetto d’impugnazione da parte del Rti tra Esperia 2000 e Sirio, aggiudicatario della gara per la gestione degli asili nido”. Questa la replica del rappresentante della mandataria del Raggruppamento tra Esperia 2000 e Sirio, Giuseppe Di Prisco, dopo il ricorso presentato da Amanthea Cooperativa Sociale contro il Comune di Siracusa e accolto dal Tar di Catania sull’aggiudicazione del lotto 1 della gara europea per la gestione di cinque asili nido comunali.

“Per completezza dell’informazione – si legge nella replica – occorre dire che detta ultima sentenza del Tar fa seguito ad altre tre decisioni che hanno tutte rigettato i ricorsi di Amanthea e tutte favorevoli al Comune di Siracusa e al Rti che, a fronte di esse, ha proseguito nella gestione degli asili nido. I tre giudizi, precedenti la sentenza del Tar, sono culminati nella decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa, che ha confermato l’aggiudicazione in favore del Rti e che, allo stato, costituisce l’unica sentenza definitiva che si è formata nella vicenda a cui si riferisce l’articolo del 23 luglio scorso”.