Siracusa, gara da 200 mila euro per lo smaltimento dei residui della pulizia stradale

Il Comune di Siracusa ha avviato una procedura negoziata telematica per l’affidamento del servizio di smaltimento dei residui della pulizia stradale raccolti all’interno dell’ARO di Siracusa. L’appalto, dal valore complessivo di 208 mila euro oltre IVA al 10%, riguarda una quantità stimata di 1.600 tonnellate di materiale proveniente dalle attività di spazzamento e raccolta stradale effettuate dalla ditta Tekra srl, gestore del servizio di igiene urbana cittadino. La gara si svolgerà sulla piattaforma Net4Market e sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.

Secondo quanto previsto dal bando, potranno partecipare impianti di smaltimento debitamente autorizzati, situati entro un raggio massimo di 200 chilometri dal territorio comunale, dotati di idonee autorizzazioni ambientali e di una capacità di conferimento di almeno 50 tonnellate settimanali. Il prezzo unitario posto a base d’asta è di 130 euro a tonnellata oltre Iva.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 10 novembre, mentre le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il 4 novembre alle 18.