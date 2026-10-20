Siracusa, gara da 7,3 milioni di euro per la gestione delle entrate comunali

Il Comune di Siracusa ha avviato una gara d’appalto da oltre 7,3 milioni di euro per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle entrate comunali. La procedura, disposta con decisione a contrarre numero 5063 del 6 ottobre 2026, riguarda un contratto della durata di 36 mesi, per un valore complessivo stimato di 7.372.581,03 euro, IVA esclusa.
Il bando, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 ottobre, prevede una procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione attribuirà un massimo di 75 punti all’offerta tecnica e 25 a quella economica, privilegiando quindi la qualità del servizio rispetto al solo ribasso sul prezzo.
Le imprese interessate potranno presentare le offerte esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market del Comune di Siracusa.
Il termine per partecipare alla gara è fissato alle 10 del 24 novembre 2026. L’appalto riguarda il supporto alle attività di gestione delle entrate dell’ente e non risulta finanziato con fondi dell’Unione europea.