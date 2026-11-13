Siracusa, Garante dell’infanzia: nuovo avviso dopo un anno di stop e scontri in aula

Attualità · Scadenza 12 dicembre

Riparte a Siracusa la procedura per la nomina del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Comune ha pubblicato un nuovo avviso per raccogliere le candidature, dopo che il precedente iter, avviato nell’ottobre 2025, si era fermato in attesa della revisione del regolamento comunale. Una questione affrontata più volte in Consiglio comunale e superata lo scorso 15 settembre con l’approvazione delle nuove disposizioni.

Il primo avviso risaliva infatti al 30 ottobre 2025 e riguardava la figura del Difensore dei diritti dei bambini. La procedura non era arrivata alla nomina proprio per la necessità di rivedere il quadro regolamentare, diventato nel frattempo oggetto di confronto politico e amministrativo. Il percorso è stato più volte al centro delle discussioni in aula, fino alla seduta del 15 settembre scorso, quando il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione numero 168, il nuovo regolamento per il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, abrogando quello risalente al 2010.

Tra i punti maggiormente discussi, le modalità di individuazione del Garante. Il regolamento approvato affida la nomina al sindaco, previo parere obbligatorio ma non vincolante della commissione consiliare competente. Una scelta contestata dal Partito Democratico, che aveva sostenuto la necessità di attribuire al Consiglio comunale un ruolo diretto nella nomina. Superato il passaggio regolamentare, il settore Politiche sociali ha quindi predisposto il nuovo avviso: potranno presentare la propria candidatura persone in possesso di una laurea e con esperienza nei settori medico, giuridico, psicologico, sociale, pedagogico o educativo, secondo i requisiti previsti dal regolamento. Le candidature potranno essere spontanee oppure proposte da associazioni ed enti impegnati nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

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Il Garante sarà chiamato a vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio comunale, raccogliere segnalazioni di possibili violazioni e promuovere iniziative di prevenzione contro abusi, maltrattamenti, dispersione scolastica, bullismo e cyberbullismo. Tra i suoi compiti anche il sostegno all’affidamento familiare, all’integrazione dei minori con disabilità e alla partecipazione dei più giovani alla vita della comunità.

L’incarico sarà svolto gratuitamente, senza alcuna indennità, e avrà una durata corrispondente al mandato del sindaco, con possibilità di un solo rinnovo. Il regolamento stabilisce inoltre specifiche incompatibilità con incarichi pubblici, cariche politiche e rapporti di parentela con gli amministratori comunali.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dei servizi comunali, con autenticazione tramite SPID o Carta d’identità elettronica. Il termine è fissato in 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale e all’Albo pretorio e quindi la scadenza è al 12 dicembre.

Una volta scaduti i termini, le candidature saranno sottoposte alla commissione consiliare competente per il parere previsto dal regolamento. Il sindaco Francesco Italia dovrà quindi procedere alla nomina entro i successivi 15 giorni. La procedura non ha natura concorsuale e non prevede la formazione di una graduatoria. Il nuovo avviso segna dunque la ripresa di un percorso avviato oltre un anno fa e rimasto sospeso durante la revisione delle regole. Dopo i ripetuti passaggi in Consiglio comunale e il confronto sulle modalità di nomina, si apre adesso la fase che dovrà portare all’individuazione del Garante e all’effettiva attivazione di una figura dedicata alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.