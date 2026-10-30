Siracusa, Garozzo sulla sfiducia al sindaco Italia: “Non ha più la maggioranza”

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Prima l’elezione del vicepresidente del Consiglio comunale, fissata per il 5 novembre, poi il voto sulla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia, in programma il 18. A Siracusa il conto alla rovescia è iniziato, ma i numeri per mandare a casa il primo cittadino, almeno al momento, sembrano non esserci.

A leggere la situazione politica è Giancarlo Garozzo, ex sindaco di Siracusa e componente dell’esecutivo regionale di Italia Viva. Pur non essendo rappresentato in Consiglio comunale, il partito segue con attenzione gli sviluppi della crisi amministrativa. “Non siamo presenti in Consiglio comunale, ma conosciamo bene le dinamiche interne – spiega Garozzo – Non mi sento di sbilanciarmi sull’esito della sfiducia, né in un senso né nell’altro. Da qui al 18 novembre possono accadere molte cose”.

La mozione conta attualmente 14 firme, alle quali si aggiungono le adesioni annunciate da altri due consiglieri. Sedici potenziali voti su 32, quattro in meno dei 20 necessari per approvare la sfiducia. Un quadro che, secondo Garozzo, evidenzia comunque la debolezza politica dell’amministrazione.

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“Già avere 16 voti su 32 significa che il sindaco non ha la maggioranza in Consiglio comunale – osserva – Ed è un segnale politico importante. Poi vedremo al momento del voto se ci saranno i numeri per approvare la sfiducia oppure no”.

Ma l’ex primo cittadino guarda anche oltre il 18 novembre. E avanza una previsione sulla durata della consiliatura, che sulla carta dovrebbe proseguire ancora per circa un anno e mezzo. “Sono convinto, e l’ho già detto, che non restino più di sei mesi di consiliatura – afferma Garozzo – Tutti gli indizi mi portano a pensare che Francesco Italia voglia cercare riparo a Roma, candidandosi alle prossime elezioni politiche”.

Un’ipotesi che Garozzo presenta come una convinzione personale, senza indicare elementi ufficiali a sostegno di una candidatura già decisa. “Non so se riuscirà a farsi eleggere alla Camera o al Senato – conclude – Ma sono pienamente convinto che si candiderà per concorrere a un seggio in Parlamento”.