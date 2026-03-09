Siracusa, gatto morto segnalato da un lettore: “Da giorni nel sacco davanti casa, nessun intervento”

Una segnalazione arriva alla redazione di SiracusaNews da parte di un lettore che denuncia il mancato intervento per la rimozione della carcassa di un gatto morto nei pressi della propria abitazione a Siracusa.
Secondo quanto raccontato, il cittadino avrebbe inviato il 2 marzo 2026 una pec alla Polizia Ambientale del Comune di Siracusa, segnalando la presenza dell’animale senza vita in via Santa Croce Camerina, nei pressi del civico 7. Nella comunicazione il lettore spiegava di aver provveduto personalmente a rimuovere il gatto dalla strada, collocandolo all’interno di un sacco verde posizionato a ridosso del muro di cinta tra i civici 7 e 9, chiedendo un intervento urgente per la rimozione.
Il lettore afferma di aver effettuato un’ulteriore segnalazione tramite il form presente sul sito del Comune, indirizzata al settore igienico-sanitario, sottolineando anche il rischio di possibili complicazioni di carattere sanitario e prospettando, in caso di mancato intervento, di rivolgersi alla Procura della Repubblica. A queste si sarebbero aggiunte anche segnalazioni informali agli uffici comunali.
Nonostante i diversi tentativi di sollecitare un intervento, racconta ancora il cittadino, la carcassa del gatto si troverebbe ancora nello stesso punto, all’interno del sacco, con il peggioramento della situazione dovuto allo stato di decomposizione.
