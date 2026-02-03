Siracusa, gatto preso a calci in un negozio: denunciato l’episodio

Un episodio di violenza contro un animale ha scosso Siracusa. All’interno di un negozio per animali, un gatto è stato brutalmente preso a calci da una persona che, secondo quanto emerso, indossava un casco al momento dei fatti.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del punto vendita. Nei filmati si vede chiaramente l’individuo avvicinarsi all’animale e colpirlo con un forte calcio, costringendolo alla fuga. Le immagini, ora al vaglio degli investigatori, documentano l’accaduto in modo inequivocabile.

Il gatto è stato soccorso e trasportato in una clinica veterinaria, dove è rimasto ricoverato per tre giorni sotto osservazione.

Sull’episodio è stata presentata formale denuncia.