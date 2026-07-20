Siracusa-Gela, Fillea Cgil: “completamento decisivo per il futuro del Sud-Est”

Attualità · Parla Pistorio

L’inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche del completamento dell’autostrada Siracusa-Gela rappresenta, secondo la Fillea Cgil Sicilia, un passaggio fondamentale per il futuro infrastrutturale dell’Isola. A sottolinearlo è il segretario generale Giovanni Pistorio, che accoglie con favore la decisione del Consorzio per le Autostrade Siciliane di avviare le attività necessarie alla progettazione delle tratte Modica-Scicli e, soprattutto, Scicli-Gela.

“La notizia di maggiore rilievo riguarda proprio la tratta Scicli-Gela – afferma Pistorio – sulla quale negli ultimi anni si erano concentrati dubbi e preoccupazioni, alimentando il timore che fosse stata definitivamente accantonata. Per molto tempo abbiamo avuto la sensazione che questo tratto fosse uscito dalle priorità infrastrutturali della Regione. La decisione del Cas restituisce fiducia ai territori e conferma che continua a essere considerato strategico“.

Per il sindacato degli edili della Cgil, il completamento dell’arteria fino a Gela rappresenta la condizione indispensabile perché l’opera possa esprimere appieno il proprio potenziale. “La Siracusa-Gela ha senso compiuto soltanto se arriva fino a Gela. Diversamente realizzeremmo un’infrastruttura monca, incapace di esprimere il suo straordinario potenziale di sviluppo. È il tassello che conferisce coerenza all’intero progetto, mettendo realmente in rete il sistema economico, produttivo, agricolo, manifatturiero e turistico del Sud-Est della Sicilia“.

Pistorio richiama anche la visione originaria dell’opera, attribuita a Enrico Mattei, che immaginava Gela come il fulcro di una grande piattaforma logistica del Mediterraneo collegata ai principali assi viari dell’Isola. Secondo la Fillea Cgil, il completamento dell’autostrada produrrebbe benefici concreti per numerosi comparti economici. “Ridurre i tempi di percorrenza significa rafforzare la competitività delle imprese, abbattere i costi della logistica e migliorare i collegamenti tra i principali poli produttivi del territorio. Ne trarrebbero vantaggio l’agricoltura, uno dei comparti più importanti d’Europa per qualità e volumi produttivi, il sistema manifatturiero fortemente orientato all’export e il turismo, grazie a una maggiore accessibilità delle città barocche, dei siti archeologici e delle località costiere“.

Il segretario generale evidenzia anche il valore sociale dell’investimento. “Una logistica moderna – ancora il sindacalista – significa sottrarre spazi di manovra alla criminalità organizzata, che da sempre tenta di monopolizzare il settore dei trasporti e della movimentazione delle merci. Investire nelle infrastrutture significa sostenere l’economia sana, rafforzare le imprese oneste e rendere il territorio più competitivo“.

Infine, l’appello alla politica affinché il percorso avviato non si fermi alla programmazione. “Chiediamo al Governo regionale, all’Assemblea regionale siciliana e a tutti i rappresentanti istituzionali di sostenere con convinzione quest’opera, accelerando gli iter amministrativi e progettuali, reperendo le risorse necessarie e arrivando rapidamente all’apertura dei cantieri. L’inserimento delle tratte nel Programma triennale è un primo risultato importante, ma adesso servono progettazione, finanziamenti e lavori. Il completamento della Siracusa-Gela non riguarda soltanto una strada: riguarda il futuro economico, occupazionale e sociale del Sud-Est della Sicilia“.