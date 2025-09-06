Siracusa, Gennuso (FI): “istituire un centro di pronta accoglienza per chi fa uso di crack e altre sostanze”

“Grazie alla collaborazione concreta con il Direttore Generale dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone ho proposto l’istituzione di un Centro di Pronta Accoglienza dedicato ai giovani che vivono situazioni di difficoltà legate al crack e ad altre sostanze“.

Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, spiegando che il progetto ha l’obiettivo di offrire ai ragazzi uno spazio sicuro in cui intraprendere un percorso di stabilizzazione e motivazione, favorendo successivamente interventi terapeutici personalizzati sul territorio.





Un progetto per non lasciare nessuno indietro e per tendere una mano, in maniera concreta, ai giovani che hanno problemi con questo tipo di sostanze, dimostrando vicinanza alle loro famiglie.

“Sono tante le richieste di sostegno che ricevo – aggiunge Gennuso – da famiglie che hanno figli o nipoti alle prese con situazioni poco piacevoli e che cercano una mano d’aiuto. È una proposta che unisce visione strategica e attenzione quotidiana alle persone, mettendo al centro non solo il benessere dei ragazzi, ma anche quello della comunità e della rete sanitaria locale“.