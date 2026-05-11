Siracusa, Genovesi: “il paradosso dell’acqua tra overtourism e il silenzio delle istituzioni”

“Mentre Ortigia sembra brillare sotto i riflettori del turismo internazionale, i rubinetti dei siracusani restano a secco. La crisi idrica non è più solo un guasto tecnico, ma il simbolo di un fallimento politico e infrastrutturale”.

Così Giusy Genovesi, Componente Assemblea Nazionale Partito Democratico e Responsabile Territorio, Ambiente, Agricoltura della Segreteria PD Federazione provinciale di Siracusa

“Siracusa, immaginate una città circondata dal mare, custode di fonti d’acqua dolce purissima, che però si ritrova paradossalmente all’asciutto. Non è il distopico scenario di un romanzo, ma la realtà quotidiana che Siracusa sta affrontando dall’inizio dell’anno. Da Ortigia alla Borgata, fino alle zone balneari di Fontane Bianche e Cassibile, la crisi idrica è diventata un’emergenza cronica che sta mettendo a nudo tutte le fragilità di una “perla del Mediterraneo” dai piedi d’argilla. – dice – Il centro storico di Ortigia, emblema di questo paradosso, è un ecosistema al collasso. La proliferazione incontrollata di strutture ricettive e attività di ristorazione ha portato la domanda d’acqua a livelli record, superando di gran lunga la capacità di una rete idrica progettata per un’epoca e un carico demografico differenti”.

“Il risultato è un cortocircuito infrastrutturale e gestionale: – spiega l’esponente del Pd – Sovraffollamento turistico: la pressione esercitata dall’overtourism sta letteralmente prosciugando le riserve destinate ai residenti, mettendo a dura prova la vita quotidiana.

Rischi igienico-sanitari: la carenza d’acqua non è solo un disagio, ma una minaccia alla salute pubblica, specialmente per le attività di ristorazione e somministrazione che devono garantire standard sanitari rigorosi. Ci chiediamo come facciano i gestori se nelle case non è più possibile utilizzare lavastoviglie e lavatrici. Rischi economici: le piccole strutture ricettive, le case vacanze e realtà simili sostengono costi aggiuntivi, tra rimborsi ai clienti e rifornimenti tramite autobotti per riempire i serbatoi. Immagine coordinata: mentre si celebrano sfilate di alta moda e salotti internazionali, l’assenza di servizi essenziali sbiadisce il prestigio della città, rivelando un’inadeguatezza strutturale e gestionale imbarazzante”.

“Se il guasto tecnico è grave, ancora più assordante è il silenzio delle istituzioni. In un’emergenza ormai continua, la cittadinanza avverte un vuoto di leadership: manca una presa di posizione netta verso il gestore del servizio e, soprattutto, un’attenzione concreta ai bisogni dei cittadini. – dichiara Genovesi – Il sindaco, garante della salute pubblica, appare come uno spettatore timoroso di un disservizio che logora il tessuto sociale. Una fotografia che evidenzia, nella sua gravità, l’inadeguatezza politica della sua amministrazione.

La sensazione diffusa è quella di una politica che ha scelto il basso profilo, una rassegnazione che ai cittadini suona come disinteresse. Non vengono fornite spiegazioni chiare, né tantomeno soluzioni a breve termine, lasciando residenti e piccoli esercenti soli a gestire interruzioni di pubblico servizio e prolungate carenze idriche che avvengono spesso senza preavviso.

Bisogna ribadirlo con forza: l’acqua è un bene primario ed essenziale, un diritto e non una concessione. Le continue sospensioni e l’inadeguata pressione nelle reti non sono solo “disguidi”, ma potenziali violazioni dei diritti del consumatore e interruzioni di pubblico servizio. Una città che ambisce a vivere di turismo non può permettersi di sacrificare la qualità della vita dei propri abitanti sull’altare dell’accoglienza indiscriminata. È la politica che deve tenere insieme benessere dei cittadini e sviluppo turistico, che deve gestire il turismo affinché non si trasformi prima in un problema e poi sparisca per sempre.

Senza un’infrastruttura capace di reggere l’impatto dei flussi turistici — ricordiamo che Siracusa registra un livello di dispersione dell’acqua immessa in rete di oltre il 65% — e senza una politica che torni a tutelare chi Siracusa la vive 365 giorni l’anno, il declino, anche su questo fronte, è inevitabile.

In questo scenario drammatico ci chiediamo anche in che misura il caro energia — considerato che la rete elettrica alimenta le pompe di sollevamento che riempiono i serbatoi — e l’imminente cambio di gestione del servizio idrico incidano su questi disservizi. Sono interrogativi che, come Partito, poniamo e che riteniamo debbano essere al centro dell’azione delle istituzioni e, prima di tutto, del Sindaco, avviando una verifica legittima nell’interesse dei cittadini”.

Il Pd chiede alle istituzioni cittadine, al sindaco Italia in primis, di rompere il silenzio: servono risposte immediate, perché l’estate è alle porte e rischia di trasformarsi in un incubo senza fine per residenti e operatori.

“Siracusa non può più permettersi di avere “sete” di normalità”, conclude Genovesi.