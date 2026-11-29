Politica · Assemblea

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Peppe Germano, vicesegretario regionale di Noi Moderati, ha partecipato a Roma all’Assemblea programmatica nazionale del partito, un appuntamento di tre giornate dedicato al confronto e all’approfondimento sui principali temi dell’agenda politica del Paese.

Nel corso dei lavori, Germano ha condiviso con dirigenti, amministratori e rappresentanti del partito un momento di confronto sulle prospettive di crescita dei territori, con particolare attenzione al Mezzogiorno, allo sviluppo economico, al sostegno alle imprese e al ruolo degli enti locali.

Temi che, sottolinea, riguardano direttamente la Sicilia e la provincia di Siracusa e che conosce anche attraverso la propria esperienza amministrativa, prima da sindaco e oggi da consigliere comunale di Solarino.

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Tra le priorità indicate da Germano figurano la disponibilità di risorse stabili per i Comuni, la semplificazione amministrativa, il sostegno alle attività produttive e la creazione di opportunità occupazionali per consentire ai giovani di restare o tornare nella propria terra.

La partecipazione all’Assemblea nazionale, secondo il vicesegretario regionale, rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo tra il coordinamento siciliano e i vertici nazionali di Noi Moderati, affinché le esigenze delle comunità locali possano trovare spazio nel dibattito programmatico del partito.

Germano ha infine ribadito la volontà di proseguire il lavoro in Sicilia e nella provincia di Siracusa, attraverso il confronto con amministratori locali, categorie produttive e cittadini, con l’obiettivo di portare sui tavoli nazionali le istanze del territorio.