Siracusa, Germano (Noi Moderati): “Basta divisioni, serve unità in vista delle elezioni”

Politica · Centrodestra

“Il centrodestra ha davanti a sé appuntamenti elettorali importanti che impongono un salto di qualità e una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti. Non possiamo permetterci che le divisioni e le polemiche prevalgano sulla necessità di costruire un progetto politico comune”. A intervenire nel dibattito politico degli ultimi giorni è Peppe Germano, vicecoordinatore regionale di Noi Moderati, che richiama tutte le forze della coalizione alla necessità di ritrovare unità e spirito di collaborazione: “Mi rivolgo a Lega, Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia e a tutte le altre forze politiche che si riconoscono nel centrodestra nazionale. La nostra forza è sempre stata la capacità di restare uniti, pur nel rispetto delle diverse sensibilità e identità politiche. È a questi valori che dobbiamo tornare, mettendo da parte le contrapposizioni personali e privilegiando il confronto sui programmi e sulle prospettive dei nostri territori”.

Germano accoglie favorevolmente la proposta di avviare un tavolo provinciale del centrodestra, ritenendolo un passaggio necessario per affrontare le prossime scadenze elettorali e definire una linea politica condivisa: “Il tavolo provinciale deve rappresentare un’occasione concreta per ricostruire un percorso unitario, ma non può limitarsi a un confronto formale. Dopo il suo avvio, sarebbe auspicabile procedere anche a una ricomposizione delle giunte nei Comuni amministrati dal centrodestra, coinvolgendo le forze politiche che oggi non fanno parte delle maggioranze pur riconoscendosi nella coalizione. Allo stesso tempo occorre affrontare con chiarezza la questione delle giunte spurie che esistono in diversi Comuni della provincia, dove gli equilibri amministrativi non rispecchiano le alleanze politiche nazionali. Non possiamo chiedere unità in vista delle elezioni e continuare a mantenere, nei territori, assetti politici contraddittori”.

Quello di Germano è un appello alla responsabilità e alla coerenza. “Le prossime elezioni devono trovarci pronti, con una coalizione unita, credibile e capace di offrire ai cittadini una proposta amministrativa seria – conclude il vicesegretario regionale di Noi Moderati -. Le differenze possono e devono essere discusse, ma senza perdere di vista ciò che ci unisce. Il centrodestra torni a fare squadra, partendo dai territori e dalle scelte amministrative”.