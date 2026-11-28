Attualità · SERVIZIO IDRICO

Scadrà lunedì 30 novembre il termine per la consegna della relazione conclusiva della commissione incaricata dal Comune di Siracusa di verificare la corretta esecuzione della concessione del servizio idrico integrato da parte del gestore uscente Siam. Un appuntamento atteso, soprattutto alla luce del contenzioso sul valore di subentro e della necessità di fare chiarezza sullo stato delle infrastrutture, sugli investimenti effettuati e sugli obblighi contrattuali. Nel frattempo, però, cambia uno dei componenti della commissione.

Il Comune ha infatti revocato l’incarico di esperto economico-finanziario al funzionario comunale Vincenzo Micieli, nominato lo scorso 6 ottobre, affidandolo al professionista esterno Piervincenzo Tripoli. La necessità di ricorrere a una figura dotata di specifiche competenze in materia economico-finanziaria, patrimoniale, tariffaria e di analisi dei Piani economico-finanziari del servizio idrico era stata rappresentata dal presidente della commissione, l’ingegnere Pierluigi Carugno, nel verbale del 25 ottobre. Una data non secondaria: proprio entro quel giorno la commissione avrebbe dovuto segnalare all’amministrazione comunale le eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche. Restano confermati il presidente Carugno e l’esperto legale Andrea Provvidenza.

A cinque mesi dalla riconsegna degli impianti da parte di Siam e dal contestuale passaggio della gestione ad Aretusacque, sono quattro i principali ambiti sui quali si attendono risposte: lo stato di consistenza e di manutenzione delle infrastrutture, il collaudo delle opere previste dalla concessione, la ricognizione degli investimenti e dei beni non ammortizzati e l’effettiva attuazione del Programma degli interventi, con particolare riferimento alle eventuali opere non realizzate.

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Le risultanze assumono particolare interesse anche alla luce della distanza tra i circa 21 milioni di euro rivendicati da Siam e il valore di subentro negativo di circa 210 mila euro determinato dall’Ati. La commissione, pur non avendo competenze decisorie sul valore di subentro né sui contenziosi in corso, dovrà fornire un quadro tecnico, documentale ed economico-finanziario della gestione conclusa. La nuova determina non prevede ulteriori proroghe. Salvo nuovi provvedimenti, dunque, lunedì il Comune dovrebbe ricevere la relazione conclusiva. E conoscere, finalmente, gli esiti delle verifiche sulla gestione Siam.