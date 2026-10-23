Siracusa, gestione Siam: prorogate verifiche su concessione. Criticità entro il 25 ottobre

Attualità · servizio idrico

Si allungano i tempi delle verifiche sulla gestione del servizio idrico integrato di Siracusa da parte di Siam. Il Comune ha concesso una proroga alla commissione incaricata di ricostruire lo stato delle infrastrutture, gli investimenti effettuati e l’esecuzione degli interventi previsti durante la concessione ormai cessata.

La determina stabilisce due nuove scadenze: entro il 25 ottobre la commissione dovrà trasmettere un elenco delle criticità e delle anomalie riconoscibili, mentre la relazione conclusiva dovrà essere consegnata entro il 30 novembre 2026. La commissione era stata costituita il 10 settembre scorso, con la nomina dell’ingegnere Pierluigi Carugno alla presidenza e dell’avvocato Andrea Provvidenza come esperto legale e giuridico-amministrativo.

Il mandato comprende una verifica tecnico-amministrativa successiva alla cessazione della concessione, con particolare riferimento allo stato di consistenza delle infrastrutture e degli impianti restituiti, alle opere previste dal Programma degli interventi, agli investimenti effettuati e ai beni non ancora ammortizzati. L’obiettivo è ricostruire quanto realizzato durante la gestione e verificare la corrispondenza tra gli impegni previsti e la loro effettiva attuazione.

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A chiedere più tempo è stata la stessa commissione, con un’istanza datata 15 ottobre e acquisita dal Comune il giorno successivo. Nella richiesta vengono richiamate la necessità di completare l’acquisizione e l’esame della documentazione, la complessità degli accertamenti tecnici, amministrativi ed economico-finanziari e l’esigenza di disporre di un periodo adeguato per valutare quanto emerso dai sopralluoghi effettuati tra il 15 e il 17 ottobre.

Un passaggio riguarda anche la documentazione relativa alla polizza del gestore uscente. Il Comune precisa di aver trasmesso alla commissione gli atti disponibili con due comunicazioni, rispettivamente del 20 e del 21 ottobre. La trasmissione, secondo quanto riportato nella determina, ha superato la specifica carenza documentale segnalata dalla commissione, ma non ha eliminato la necessità di ulteriore tempo per completare tutte le verifiche. Il Comune ha quindi accolto la richiesta, distinguendo tra la segnalazione delle eventuali criticità già individuabili e il completamento dell’intera ricognizione.

La prima scadenza è particolarmente ravvicinata: entro domenica 25 ottobre la commissione dovrà comunicare agli uffici comunali le criticità e le anomalie riconoscibili, affinché possano essere valutati i conseguenti adempimenti nei confronti di Siam. Non significa, però, che siano già state accertate irregolarità. La determina non elenca anomalie specifiche né anticipa le conclusioni degli esperti. Stabilisce piuttosto un termine per segnalare tempestivamente quelle eventualmente emerse durante le attività di verifica.

Per il quadro completo bisognerà attendere il 30 novembre, data entro la quale dovrà essere depositata la relazione conclusiva sulla cessata concessione. La ricognizione entra così nella fase decisiva. Prima l’individuazione delle eventuali criticità che richiedono interventi tempestivi, poi la valutazione complessiva dello stato delle infrastrutture, degli investimenti e degli obblighi connessi alla gestione uscente. Saranno soprattutto le risultanze della relazione finale a chiarire se, e su quali aspetti, il Comune dovrà avviare ulteriori iniziative nei confronti dell’ex gestore del servizio idrico.