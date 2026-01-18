Siracusa, Gilistro: “Firmo la petizione per il Rizza e a sostegno di tutti gli istituti”

“Questa mattina, in piazza Santa Lucia, ho firmato la petizione con cui si chiede di scongiurare il trasloco dell’istituto superiore Rizza di Siracusa dalla sua sede storica di via Diaz”.

Lo dichiara il deputato regionale Carlo Gilistro (Movimento 5 Stelle), illustrando le ragioni della sua adesione all’iniziativa a difesa di una importante realtà scolastica di Siracusa.

“La mia scelta – dice – segue l’impegno che ho già reso manifesto in Ars, dalla parte di tutte le scuole siciliane da anni dimenticate dalla politica e oggi spesso costrette a operare in condizioni difficili e non per loro colpa”.

Così Gilistro spiega come la firma apposta alla petizione vada oltre il singolo caso.

“La firma è per il Rizza, ma soprattutto rappresenta il mio impegno morale a difesa delle comunità scolastiche che meritano investimenti e migliorie, non soltanto problemi continui e richieste di sacrifici’. Attese nei prossimi giorni le convocazioni in Commissiore regionale per discutere dello stato di salute della scuola siciliana. Un risultato ottenuto solo grazie alla ferma protesta in Aula, proprio di Carlo Gilistro. “Sulla scuola siciliana si deve costruire e investire. Non tagliare, non spostare, non penalizzare. Difendere le scuole significa difendere il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre comunità”.