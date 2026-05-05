Siracusa, Gilistro (M5S) replica a Giansiracusa: “Io porto fondi e azioni concrete”

“Purtroppo educazione e rispetto non sono più doti universali. E così mi trovo costretto, mio malgrado, a replicare all’infelice uscita del presidente del Libero Consorzio di Siracusa. Uno stranamente nervoso Giansiracusa risponde piccato alla mia nota sulla evidenza delle discariche di rifiuti lungo le strade provinciali. Forse ho toccato un nervo scoperto, vedendo la scomposta reazione alla mia richiesta di audizione in Commissione Ars“.

Così il deputato regionale all’Ars del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, che replica alla nota di questa mattina del presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa. Oggetto del contendere la questione della pulizia delle strade provinciali, tema sollevato in aula all’Ars da Gilistro la scorsa settimana e oggetto questa mattina di una replica di Giansiracusa che ha parlato di “populismo” e verità parziali.

“All’accusa di populismo, francamente ormai demodè, rispondo ricordando al presidente Giansiracusa che un mio emendamento ha permesso all’ente che lui presiede di ricevere 100mila euro per acquistare telecamere di videosorveglianza per contrastare l’abbandono di rifiuti – prosegue Gilistro -. Un atto concreto, non populista. Oggi mi chiedo: l’ente che lui presiede ha utilizzato quelle somme per la finalità indicata? Sono state acquistate e sono in funzione contro gli sporcaccioni?”

Il parlamentare pentastellato ricorda inoltre come con altro emendamento abbia assicurato 250mila euro per la progettazione della riqualificazione della riserva Ciane-Saline. “La riserva, per chi non lo sapesse, viene gestita attraverso uffici del Libero Consorzio – precisa -. Mentre il presidente ha dato vita ad un timido e dimenticato nel tempo tavolo tecnico, io ho messo sul piatto risorse per azioni di rilancio concrete: area picnic del boschetto del Ciane, cartellonistica, ripristino delle recinzioni e pulizia dei sentieri ciclopedonali.”

Gilistro conclude ricordando altri provvedimenti a sua firma che hanno portato risorse nelle casse dell’ex Provincia di Siracusa: “Mi prendo la libertà di ricordare anche i 225mila euro per la sistemazione della palestra dell’istituto superiore Juvara di Siracusa, sempre arrivati nelle casse del Libero Consorzio grazie alla mia azione da deputato a Palermo. Mi perdonerà la domanda fastidiosa, caro presidente, io sono populista ma mi racconta cosa lei ha fatto di concreto su questi temi?”