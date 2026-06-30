Siracusa, Gilistro “sposa” La Vardera e abbandona il Movimento 5 Stelle

Nuovi equilibri all’Assemblea Regionale Siciliana. Il movimento Controcorrente, fondato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, si appresta a costituire un proprio gruppo parlamentare a Sala d’Ercole grazie all’adesione dei deputati Carlo Gilistro e Jose Marano, entrambi eletti nelle liste del Movimento 5 Stelle.

Carlo Gilistro era stato eletto nel collegio di Siracusa alle elezioni regionali del 2022 con 2.720 preferenze nella lista del Movimento 5 Stelle. Medico pediatra, Gilistro siede all’Assemblea Regionale dal novembre 2022 ed è componente della VI Commissione “Salute, Servizi Sociali e Sanitari”, dove ha seguito in questi anni numerosi provvedimenti riguardanti la sanità siciliana.

L’uscita dal Movimento 5 Stelle rappresenta un passaggio politico rilevante sia per gli equilibri interni del partito guidato in Sicilia da Nuccio Di Paola, sia per la rappresentanza della provincia di Siracusa a Palazzo dei Normanni.

“Vogliamo riscrivere la storia della Sicilia. Non possiamo lasciare solo Ismaele La Vardera che sta riaccendendo la nostra passione e il nostro amore per questa terra – ha detto Gilistro nel video pubblicato da La Vardera sui propri canali social -. Possiamo riscrivere la storia. Amore per la propria terra, visione politica e intelligenza politica: questo è il vero cambiamento”

Con l’adesione di Gilistro e della deputata Jose Marano, Controcorrente raggiunge il numero minimo necessario per costituire un gruppo parlamentare autonomo, acquisendo così maggiore peso politico e organizzativo all’interno dell’Assemblea.

La formalizzazione della nascita del nuovo gruppo parlamentare è attesa nei prossimi giorni, quando La Vardera presenterà ufficialmente la richiesta alla Presidenza dell’Ars. Si tratta di un passaggio politico significativo che rafforza il progetto dell’ex Iena in vista delle elezioni regionali previste per la fine del 2027.