Siracusa, Gilistro sulla mensa della Vittorini: “il Comune di Siracusa acceleri nella ripresa dei lavori”

“In queste settimane ho seguito la vicenda dei lavori bloccati per la mensa dell’istituto comprensivo Vittorini di Siracusa. Una storia che stava rischiando di trasformarsi nell’ennesima incompiuta, con carico di disagi quotidiano in essere per gli studenti ed i loro familiari. Grazie alla sensibilità delle parti, è ora ufficiale lo sblocco della situazione. La Soprintendenza ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica. Adesso tocca al Comune di Siracusa attivarsi presso la ditta aggiudicataria dei lavori per una immediata ripresa, nell’interesse dei giovani alunni e delle famiglie che dall’inizio dell’anno scolastico pagano lo scotto di disagi costanti”. Così il deputato regionale Carlo Gilistro (M5s) che nelle settimane passate ha visitato più volte la scuola ed il cantiere, attivandosi come ‘pontiere’ tra istituzione per uscire dallo stallo in cui sembrava piombata la vicenda.

Un obiettivo concretizzatosi lo scorso 29 ottobre, con il via libera ufficiale della Soprintendenza. La palla passa adesso al Comune di Siracusa. “Mi auguro che non si perda più tempo. Importante aver salvaguardato la realizzazione ed il finanziamento, con il giusto spazio per tutela e studio delle antichità”, aggiunge Gilistro ringraziando la Soprintendenza di Siracusa per la leale collaborazione.